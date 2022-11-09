Приводные ремни, зубчатые шкивы, транспортные ленты.
Мы эксперты в своем деле
Доставка во все регионы Беларуси, России, Казахстана, Украины и других стран СНГ.
Наша продукция
Мир ремней — это качественное обслуживание клиентов в кратчайшие сроки, консультации инженеров высокого уровня, гарантия на весь перечень товара, экспресс доставка в любой регион за 1-2 дня. Наша компания комплектует производственные организации и предлагает для закупки материалы по цене завода-производителя. Ассортимент компании насчитывает более 100.000 наименований товара. Постоянным клиентам предоставляются скидки.
Мы готовы решить ваши проблемы! Извлеките выгоду из нашего опыта!
Обслужим мы клиента, срок - 2 дня в Упор!
Клиентам постоянным мы скидку выдаём!
100.000 всех товаров насчитываем мы!
На качество товара гарантию ВОЗЬМИ!!!!
Контактная информация
Беларусь +375(29)739-93-03
Россия +7-495-128-32-03
Казахстан +7-717-269-62-91
Украина +380-94-710-11-92
+375-29-739-93-03
Наши реквизиты
Частное Унитарное Предприятие "МИР РЕМНЕЙ"
Свидетельство № 692213496 выданное 9.11.2022 г. администрацией Минского райисполкома.
Юридический адрес: Республика Беларусь, Минский район, деревня Боровая дом 3, кабинет 77
р/с BY07AKBB30120000527790000000 BYN
р/с BY79AKBB30120000181840000000 RUB
р/с BY26AKBB30120000122770000000 EUR
р/с BY41AKBB30120000122760000000 USD
р/с BY71AKBB30120000122740000000 CNY
в банке ОАО «АСБ Беларусбанк» код AKBBBY2X
Регистрационный номер в торговом реестре Республики Беларусь № _559382 от 13.06.2023.