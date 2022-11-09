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Беларусь 375-(29)-739-93-03 Украина 380-94-710-11-92
Россия 495-128-32-03 Казахстан 717-269-62-91
http://schema.org/WholesaleStore Мир ремней +375-29-165-93-03 +375-29-509-93-03 +7-495-128-32-03 +7-7172-69-62-91 +380-94-710-11-92 info@mir-remney.ru
от 100 - 15 000 руб.

Приводные ремни, зубчатые шкивы, транспортные ленты.

Мы эксперты в своем деле

Доставка во все регионы Беларуси, России, Казахстана, Украины и других стран СНГ.

Работаем c 2000 года
Только прямые поставки от производителей
Большой ассортимент материалов в наличии на складе
Представители известных мировых производителей
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Наша продукция

Изготовление зубчатых,клиновых и поликлиновых шкивов по требованиям заказчика из  алюминия, стали и других материалов. Установка реборд, фрезеровка, сверление дополнительных отверстий и пробивка шпоночного паза.
Зубчатый
Клиновой
Фиксирующие пластины
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Огромный ассортимент всех видов приводных ремней резиновых и полиуретановых, открытых и бесконечных. Делаем дополнительные услуги по фрезеровке, перфорации, нанесение покрытий и соединения.
зубчатые
плоские
поликлиновые
клиновые
вариаторные
круглые
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remni
Транспортёные и конвейерные ленты для выполнения различных самых сложных технологических процессов. Перфорация, сваривание и склеевание. Установка гофробортов, продольных и поперечных направляющих, замков для соединения. Выезд на предприятия для консультации и принятия решения по выбору материала.
Транспортёрные ленты
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Кабелеукладочные ситемы KABELSCHLEPP и IGUS из металла и пластика. Направляющие энергитической цепи для кабельной продукции и шлангов высокого давления. Предназначение: на линейное, двухмерное, трёхмерное перемещение подвижных частей оборудования. Работают в условиях;-40 до +120°С.
Кабелеукладчики
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Мир ремней — это качественное обслуживание клиентов в кратчайшие сроки, консультации инженеров высокого уровня, гарантия на весь перечень товара, экспресс доставка в любой регион за 1-2 дня. Наша компания комплектует производственные организации и предлагает для закупки материалы по цене завода-производителя. Ассортимент компании насчитывает более 100.000 наименований товара. Постоянным клиентам предоставляются скидки.
Мы готовы решить ваши проблемы! Извлеките выгоду из нашего опыта!

Обслужим мы клиента, срок - 2 дня в Упор!
Клиентам постоянным мы скидку выдаём!
100.000 всех товаров насчитываем мы!
На качество товара гарантию ВОЗЬМИ!!!!

Контактная информация

Адрес:
Минский район, Боровая, 3
Пн-Птн : 09:00 - 17:00
Телефоны:

Беларусь +375(29)739-93-03
Россия +7-495-128-32-03
Казахстан +7-717-269-62-91
Украина +380-94-710-11-92

Viber, Telegram, WhatsApp

+375-29-739-93-03

Электронная почта:

Отзывы наших клиентов

Марат

ТОО «Айнур», Республика Казахстан благодарит компанию «Мир Ремней» за сотрудничество и быстрое выполнение нашего заказа на поставку зубчатого ремня для конвейерной линии.

Марат
Виталий
Это предприятие показало себя надежным партнером и поставщиком востребованной для нас продукции. Цены адекватный, ассортимент зубчатых ремней удовлетворительный.
Виталий
Михаил
Понравилось отношение менеджера к делу, быстро вникли в нашу проблему, помогли с подбором аналогичного (редкого) изделия – привода для станка. Спасибо.
Михаил
Александр Белоусов
Благодарю за работу! Будем сотрудничать дальше!
Александр Белоусов
Карина Абдулина
Этим отзывом от лица ООО «Спецстройтех» г. Набережные Челны, подтверждаем высокую компетентность сотрудников компании «Мир Ремней». Надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества.
Карина Абдулина
Ерлан Тлеулиев
Рекомендую этот интернет магазин, если вам нужно заказать зубчатый шкив нестандартного диаметра. Изготовили быстро и качественно, цена нас устроила, претензий нет!
Ерлан Тлеулиев
Ксения Крайсветная
Все виды работ, предусмотренные договором на изготовление продукции (шкивы для оборудования), компания «Мир Ремней» выполнила качественно и в указанные сроки, в полном соответствии со спецификацией. Спасибо за работу!
Ксения Крайсветная
Иван Ларин
Сотрудники компании по имени Александр Черкасов проявил высокий профессионализм и желание добиться удовлетворения желания заказчика. Выражаем свою признательность.
Иван Ларин
Всеволод Логвиненко
Конвейерную ленту отгрузили быстро и без проблем. Груз пришел в Украину очень быстро, не ожидал такой оперативности, спасибо!.
Всеволод Логвиненко
Фёдор Никонов
В ходе оказания услуг по поставке изделий (зубчатых шкивов) со стороны компании «Мир Ремней» максимально учитывались сроки выполнения заказа. Поставили шкивы быстро, качество на высоте.
Фёдор Никонов

Наши реквизиты

Частное Унитарное Предприятие "МИР РЕМНЕЙ"

Свидетельство № 692213496 выданное 9.11.2022 г. администрацией Минского райисполкома.

Юридический адрес: Республика Беларусь, Минский район, деревня Боровая дом 3, кабинет 77

р/с BY07AKBB30120000527790000000 BYN

р/с BY79AKBB30120000181840000000 RUB

р/с BY26AKBB30120000122770000000 EUR

р/с BY41AKBB30120000122760000000 USD

р/с BY71AKBB30120000122740000000 CNY

в банке ОАО «АСБ Беларусбанк» код AKBBBY2X

Регистрационный номер в торговом реестре Республики Беларусь № _559382  от 13.06.2023.

Продукция