Зубчатые приводные ремни для шкивов

Зубчато-ременные передачи надёжно обеспечивают бесперебойную работу узлов и механизмов. Продукт представляет собою ленту ременной передачи с зацеплениями, равномерно расположенными на внутренней или внешней поверхности и обеспечивающими крутящий момент узлов и механизмов оборудования за счёт сил зацепления со шкивами.

П рименение

ЗРП применяются практически в любой сфере промышленности: транспортной, лёгкой, пищевой и фармацевтической, в сельском хозяйстве, в робототехнике, в производстве оргтехники и электроники на всех типах применяемого в этих индустриях оборудования. Нередко присутствуют также и в бытовой технике. Успешно заменили собой конструкции, в которых ранее использовались цепи и шестерни, получив преимущество за счёт своего неоспоримого первенства для применения в оборудовании, где скорость и бесшумная работа является приоритетным фактором.

В арианты изготовления:

Приводные изделия данных моделей изготавливаются из резины и полиуретана с высокими техническими характеристиками. Существуют три вида лент: открытые, бесконечные и соединённые.

Наиболее известными и положительно зарекомендовавшими себя моделями являются изделия фабрик Conti Tech, Fenner, Megadyne, Goodyear, неоспоримых флагманов в этой сфере производства.

Все модели данного стандарта можно разделить на 2 категории: плоскозубчатые и круглозубые, по характеристикам, ориентированным на задачи производства производятся дюймовые и литьевые модульные.

Могут быть усилены кордами из кевлара, оцинкованной и нержавеющей стали.