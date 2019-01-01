Зубчатые приводные ремни для шкивов
Изготовление и поставка всех видов приводных ремней компанией Мир ремней. Широкий выбор зубчатых ремней дает нам возможность предложить покупателю ассортимент и низкую цену. При покупке обращайте внимание на тип, длину, ширину, количество зацепок, их метрический шаг, высоту, форму.
Сырьем изготовления выступает синтетическая промышленная резина, литьевой полиуретан. Повышенную прочность обеспечивают кевларовые или стальные нити, что делает изделие гибким и долговечным.
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Зубчато-ременные передачи надёжно обеспечивают бесперебойную работу узлов и механизмов. Продукт представляет собою ленту ременной передачи с зацеплениями, равномерно расположенными на внутренней или внешней поверхности и обеспечивающими крутящий момент узлов и механизмов оборудования за счёт сил зацепления со шкивами.
Применение
ЗРП применяются практически в любой сфере промышленности: транспортной, лёгкой, пищевой и фармацевтической, в сельском хозяйстве, в робототехнике, в производстве оргтехники и электроники на всех типах применяемого в этих индустриях оборудования. Нередко присутствуют также и в бытовой технике. Успешно заменили собой конструкции, в которых ранее использовались цепи и шестерни, получив преимущество за счёт своего неоспоримого первенства для применения в оборудовании, где скорость и бесшумная работа является приоритетным фактором.
Варианты изготовления:
Приводные изделия данных моделей изготавливаются из резины и полиуретана с высокими техническими характеристиками. Существуют три вида лент: открытые, бесконечные и соединённые.
Наиболее известными и положительно зарекомендовавшими себя моделями являются изделия фабрик Conti Tech, Fenner, Megadyne, Goodyear, неоспоримых флагманов в этой сфере производства.
Все модели данного стандарта можно разделить на 2 категории: плоскозубчатые и круглозубые, по характеристикам, ориентированным на задачи производства производятся дюймовые и литьевые модульные.
Могут быть усилены кордами из кевлара, оцинкованной и нержавеющей стали.